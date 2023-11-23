Черышев ушел с поста главного тренера «Санта-Коломы»

Известный российский игрок и тренербольше не является главным тренером андоррской «Санта-Коломы».

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Дмитрий Черышев Фото: all-andorra.com

«Мы хотели бы поблагодарить его за преданность делу, профессионализм и самоотдачу во время его работы в нашей организации и пожелать ему удачи в будущем», — появилась информация на официальном сайте клуба.

Напомним, что Дмитрий Черышев стал главным тренером «Санта-Коломы» летом прошлого года. С ним она впервые в своей истории пробилась в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где уступила голландскому «АЗ».

Дмитрий Черышев был тренером целого ряда российских команд, работал в молодежной системе мадридского «Реала» и «Севильи». Он отец Дениса Черышева, бывшего игрока сборной России, выступающего сейчас в «Венеции».