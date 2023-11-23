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    Чалов: продолжаю мечтать о карьере в европейском топ-клубе

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    Форвард московского ЦСКА Федор Чалов сообщил, что у него осталось желание попробовать свои силы в ведущем европейском чемпионате.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    «Цель играть в топ-чемпионатах и попробовать свои силы в лучших клубах остается. Что должно случиться? Тут вопрос, наверное, все-таки не ко мне. Я все делаю от себя возможное, чтобы меня заметили. Да, нас нет сейчас в еврокубках, сборная играет только товарищеские матчи, стало меньше возможностей проявить себя так, чтобы тебя увидели скауты ведущих чемпионатах.

    Но это не значит, что надо на все забить. Это значит, что я должен пытаться стать лучшим здесь, чтобы на меня обратили внимание там. Да, в РПЛ, возможно, немного упал уровень. Но наш чемпионат остается сложным и качественным турниром, где при желании можно расти как футболисту» — приводит слова Чалова «Комсомольская правда».

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    • Федор Чалов в 2016 году дебютировал в основном составе ЦСКА, всего за команду провел 181 матч, забил 71 гол. В сборной России на его счету пять матчей, один гол. В 2022 году армейцы отдавали его аренду в швейцарский «Базель», где он сыграл 14 матчей, забил 4 гола.

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