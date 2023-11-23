Чалов: продолжаю мечтать о карьере в европейском топ-клубе

Форвард московского ЦСКАсообщил, что у него осталось желание попробовать свои силы в ведущем европейском чемпионате.

«Цель играть в топ-чемпионатах и попробовать свои силы в лучших клубах остается. Что должно случиться? Тут вопрос, наверное, все-таки не ко мне. Я все делаю от себя возможное, чтобы меня заметили. Да, нас нет сейчас в еврокубках, сборная играет только товарищеские матчи, стало меньше возможностей проявить себя так, чтобы тебя увидели скауты ведущих чемпионатах.

Но это не значит, что надо на все забить. Это значит, что я должен пытаться стать лучшим здесь, чтобы на меня обратили внимание там. Да, в РПЛ, возможно, немного упал уровень. Но наш чемпионат остается сложным и качественным турниром, где при желании можно расти как футболисту» — приводит слова Чалова «Комсомольская правда».

Федор Чалов в 2016 году дебютировал в основном составе ЦСКА, всего за команду провел 181 матч, забил 71 гол. В сборной России на его счету пять матчей, один гол. В 2022 году армейцы отдавали его аренду в швейцарский «Базель», где он сыграл 14 матчей, забил 4 гола.