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    Бернарду Силва: Я бы солгал, если бы сказал, что не думал о предложениях из Саудовской Аравии

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва подтвердил, что минувшим летом мог перейти в клуб из Саудовской Аравии.

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    Сообщалось, что «Аль-Хиляль» предлагал Бернарду Силве контракт на 75 млн фунтов в год

    «Я бы солгал, если бы сказал, что не думал о предложениях из Саудовской Аравии.

    Но в то же время, я прекрасно помнил, как стадион сходил с ума после моего гола в ворота "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов. Эмоции после победы в финале тоже были незабываемыми.

    Я не хотел отказываться от этого», — приводит слова португальца RTP.

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    • В текущем сезоне Бернарду Силва провел в чемпионате Англии девять матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

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