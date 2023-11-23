Бернарду Силва: Я бы солгал, если бы сказал, что не думал о предложениях из Саудовской Аравии

Полузащитник «Манчестер Сити»подтвердил, что минувшим летом мог перейти в клуб из

Сообщалось, что «Аль-Хиляль» предлагал Бернарду Силве контракт на 75 млн фунтов в год

«Я бы солгал, если бы сказал, что не думал о предложениях из Саудовской Аравии.

Но в то же время, я прекрасно помнил, как стадион сходил с ума после моего гола в ворота "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов. Эмоции после победы в финале тоже были незабываемыми.

Я не хотел отказываться от этого», — приводит слова португальца RTP.

В текущем сезоне Бернарду Силва провел в чемпионате Англии девять матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.