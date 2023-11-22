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    Игроки «МЮ» считают, что в слабом старте сезона виноват тен Хаг

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    Футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны главным тренером команды Эриком тен Хагом.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    По информации The Guardian, игроки считают, что именно на тен Хаге лежит ответственность за провальный старт сезона.

    Некоторые футболисты уверены, что команда была уставшей из-за чересчур интенсивных тренировок в межсезонье. В этом уверены в том числе и некоторые лидеры «МЮ».

    Источник отмечает, что игроки не обсуждали с тренером эту тему.

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    • «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 12 туров. В Лиге чемпионов «красные дьяволы» находятся на последней строчке в своей группе по итогам четырех туров.

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