Игроки «МЮ» считают, что в слабом старте сезона виноват тен Хаг

Футболистынедовольны главным тренером команды

По информации The Guardian, игроки считают, что именно на тен Хаге лежит ответственность за провальный старт сезона.

Некоторые футболисты уверены, что команда была уставшей из-за чересчур интенсивных тренировок в межсезонье. В этом уверены в том числе и некоторые лидеры «МЮ».

Источник отмечает, что игроки не обсуждали с тренером эту тему.

«МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 12 туров. В Лиге чемпионов «красные дьяволы» находятся на последней строчке в своей группе по итогам четырех туров.