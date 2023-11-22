Бывший футболист «Спартака» Озбилиз завершил карьеру игрока

Бывший футболист «Спартака»сообщил, что решил повесить бутсы на гвоздь.

«Я завершаю футбольную карьеру. Я начал заниматься футболом в 4 года. Это была моя большая мечта — сыграть в сборной Армении, и она сбылась. Было очень трудно принять это решение, но мне не грустно.

После 29 лет и восьми операций я решил завершить карьеру. Сегодня я объявляю о завершении карьеры, но конец наступил уже 2014 года. За это время мне сделали сложные операции, я снова вернулся на поле, но всё было уже не так. Я представлял всю нацию, за что я благодарен. Я хотел бы поблагодарить болельщиков, тренеров и моих товарищей по команде.

Это конец футбольной карьеры, но начало нового и захватывающего нового пути. Я не реализовал свой потенциал. Если бы у меня не было травм, возможно, я бы играл на более высоком уровне. Мой тренер тоже так сказал.

Я также играл в "Бешикташе", что породило разные мнения. Никаких других ощущений у меня там не было. Я думал завершить карьеру раньше, потому что мы стали чемпионами Армении. Моей семьи не было, у меня были осложнения, я уже участвовал в играх с уколами. Наконец я решил принять решение и завершить карьеру», — приводит слова Озбилиза News.am.

21 ноября о завершении карьеры сообщил экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев.