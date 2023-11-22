Ларссон о Хейлунне: Надеюсь, что для «МЮ» он сможет стать хорошим нападающим

Бывший нападающий сборной Швецииоценил игру форварда

«Мне понравилось выступление Расмуса в игре Лиги чемпионов с "Копенгагеном". Он обладает скоростью. Постоянно прорывался через защиту соперника.

Ещё рано говорить о чём-то, но он выглядит интересно. У него есть хорошие физические данные. Должно пройти какое-то время, пока Расмус освоится.

Он пока новичок и только привыкает к именитым партнёрам по команде. Надеюсь, что для "Юнайтед" он сможет стать хорошим нападающим», — приводит слова Ларссона Goal.com.

В нынешнем сезоне Хейлунн провел 15 матчей за «Манчестер Юнайтед» и забил 5 голов.

Напомним, что форвард перешел в стан «красных дьяволов» из «Алатанты» за 75 млн. евро.