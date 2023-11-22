Хохлов: «Локомотив» по игре и по составу должен быть минимум в топ-5 РПЛ

Экс-тренероценил игрув 1-й половине сезона российской Премьер-лиги.

«Я считаю, что "Локомотив" по игре и по составу должен быть минимум в топ-5 РПЛ в этом сезоне. Прошла только половина чемпионата. А все уже начали подводить какие-то итоги и что-то загадывать.

Пока очень рано что-то предсказывать. По весне многое поменяется несколько раз. Неоднократно случалось такое, что лидеры весной менялись», — сказал Хохлов Чемпионату.

После 15-и туров «Локомотив» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе. «Железнодорожники» отстают от 5-ки лидеров на один балл.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов» 25-го ноября. Начало встречи — в 13:00 мск.