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    Хохлов: «Локомотив» по игре и по составу должен быть минимум в топ-5 РПЛ

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    Экс-тренер «Сочи» и «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил игру «Локомотива» в 1-й половине сезона российской Премьер-лиги.

    Дмитрий Хохлов
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    Дмитрий Хохлов

    «Я считаю, что "Локомотив" по игре и по составу должен быть минимум в топ-5 РПЛ в этом сезоне. Прошла только половина чемпионата. А все уже начали подводить какие-то итоги и что-то загадывать.

    Пока очень рано что-то предсказывать. По весне многое поменяется несколько раз. Неоднократно случалось такое, что лидеры весной менялись», — сказал Хохлов Чемпионату.

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    • После 15-и туров «Локомотив» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе. «Железнодорожники» отстают от 5-ки лидеров на один балл.

    В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов» 25-го ноября. Начало встречи — в 13:00 мск.

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