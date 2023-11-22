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    Ещенко отреагировал на слова Дзагоева о чемпионстве «Спартака»

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    Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал слова экс-игрока ЦСКА Алана Дзагоева, который высказался о чемпионстве красно-белых в сезоне-2016/17.

    Андрей Ещенко
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    Андрей Ещенко

    Ранее Дзагоев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну описал чемпионство «Спартака» пословицей: «Раз в год и палка стреляет».

    «Дзагоев сказал по факту. Сколько ждали чемпионства? 16 лет! Мы выиграли заслуженно. Но сейчас, например, снова не можем конкурировать. Что может задевать, если мы не выигрываем, хотя все предпосылки есть. Надеюсь в дальнейшем это изменится», — сказал Ещенко «СЭ».

    В сезоне-2016/17 «Спартак» занял первое место в РПЛ. Тогда команду возглавлял итальянец Массимо Каррера.

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