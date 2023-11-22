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    Дзагоев: Жалею, что не попробовал себя на топ-уровне

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    Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев жалеет о том, что не попробовал свои силы в топ-клубе.

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    «Жалею ли я, что не поехал в Европу? Конечно. Если говорить сейчас, когда мне уже 33 года, то, конечно, жалею. Греция и чемпионат Англии — совсем разные уровни. Жалею, что не попробовал себя на топ-уровне.

    Да, были игры в Лиге чемпионов против грандов. Но одно дело сыграть с ними 3-4 игры в сезоне, другое дело — постоянно на протяжении года, а то и двух-трех лет.

    Как бывало в Лиге чемпионов: первый тур — для тебя все быстро кажется, второй тур — ты играешь уже на этих же скоростях. Когда сыграл в Лиге чемпионов, а через три-четыре дня играешь в чемпионате России — даже со "Спартаком" и с "Зенитом", — тебе кажется, что все медленно. Ты уже быстрее принимаешь решения. Ты уже быстрее.

    Заиграл бы в Англии? Увы, мы этого уже не узнаем (смеется). Я думаю, что да. Я быстро привыкал», — сказал Дзагоев в интервью Нобелю Арустамяну на ютуб-канале.

    Напомним, что 21-го ноября Дзагоев объявил о завершении карьеры футболиста из-за травм, преследовавших его в последние годы.

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