Пименов считает, что Бабич может стать игроком уровня Видича

Экс-нападающий «Локомотива» и сборной Россиивысказал свое мнение по поводу центрального защитника «Спартака» и сборной Сербии

Для «Спартака» это, я считаю, лучший трансфер на сегодняшний день. Бабич может вырасти в защитника уровня Видича. Не побоюсь этого сравнения. Фактурный, мощный, здорово читает игру, хороший первый пас. Есть всё, чтобы вырасти в суперзащитника. Если не сбавит требования к себе и Москва его не поглотит«, — сказал Пименов в эфире "Матч ТВ".

Срджан Бабич стал игроком "Спартака" летом 2023 года, перейдя из "Альмерии" за € 5 млн. В текущем сезоне он сыграл за "красно-белых" девять матчей, забил два гола. В минувшие выходные вместе со сборной Сербии он пробился в финал Евро-2024.