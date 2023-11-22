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    Пименов считает, что Бабич может стать игроком уровня Видича

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    Экс-нападающий «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов высказал свое мнение по поводу центрального защитника «Спартака» и сборной Сербии Срджана Бабича.

    Срджан Бабич
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    Срджан Бабич

    Для «Спартака» это, я считаю, лучший трансфер на сегодняшний день. Бабич может вырасти в защитника уровня Видича. Не побоюсь этого сравнения. Фактурный, мощный, здорово читает игру, хороший первый пас. Есть всё, чтобы вырасти в суперзащитника. Если не сбавит требования к себе и Москва его не поглотит«, — сказал Пименов в эфире "Матч ТВ".

    Срджан Бабич стал игроком "Спартака" летом 2023 года, перейдя из "Альмерии" за € 5 млн. В текущем сезоне он сыграл за "красно-белых" девять матчей, забил два гола. В минувшие выходные вместе со сборной Сербии он пробился в финал Евро-2024.

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