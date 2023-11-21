ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Петер ШмейхельШмейхель, Чех, Алиссон и еще семь лучших вратарей в истории АПЛ
  • 13:45
    • «Сибирь» подпишет бывшего вратаря «Бостона» и «Далласа»
  • 13:36
    • Основной вратарь «Оренбурга» больше не сыграет в этом году
  • 13:18
    • Сборная России в марте может сыграть с Буркина-Фасо
  • 13:08
    • Месси, Роналду и Холанн — среди претендентов на премию лучшему игроку года Globe Soccer Awards
  • 12:32
    • Генсек РФС: Полностью доверяем Карпину и довольны его работой
    Все новости спорта

    Агент Жоржиньо заявил, что переговоры с «Арсеналом» зашли в тупик

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал
    Жоао Сантос — агент полузащитника «Арсенала» Жоржиньо высказался о ходе переговоров с боссами «канониров» по поводу продления контракта.

    Жоржиньо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жоржиньо

    «Все зашло в тупик. Мы подумаем об этой ситуации после февраля. Приоритетом для нас является остаться в лондонском "Арсенале".

    Однако Италия всегда в наших сердцах, поэтому никогда не говори "никогда". Если найдётся итальянская команда, которой нужен Жоржиньо, и эта команда будет подходить его игровым характеристикам, то мы рассмотрим такой вариант.

    При этом футбольные качества Жоржиньо уникальны, и нужны всем клубам мира. Когда какому-нибудь тренеру потребуются его умения, он позвонит Жоржиньо», — приводит слова Сантоса Sportskeeda.

  • Трансферный дайджест. 14 ноября — 20 ноября
  • Борьба за Сане, Невеш может вернуться в АПЛ, Де Хеа найдет команду, а Диаса хотят видеть в «Барселоне»
  • Вчера

    • В нынешнем сезоне полузащитник провел 9 матчей за «Арсенал» в АПЛ и не отметился результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» попрощается с серией без побед
  • «Динамо» Москва — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Бразильцы дома могут взять верх над Аргентиной
  • Бразилия — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.58
    •
  • Выиграет ли Румыния группу в борьбе со Швейцарией?
  • Румыния — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Бразилия — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Румыния — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Греция — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Польша — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.73
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Эквадор — Чили
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.69
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры