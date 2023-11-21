Агент Жоржиньо заявил, что переговоры с «Арсеналом» зашли в тупик

— агент полузащитникавысказался о ходе переговоров с боссами «канониров» по поводу продления контракта.

«Все зашло в тупик. Мы подумаем об этой ситуации после февраля. Приоритетом для нас является остаться в лондонском "Арсенале".

Однако Италия всегда в наших сердцах, поэтому никогда не говори "никогда". Если найдётся итальянская команда, которой нужен Жоржиньо, и эта команда будет подходить его игровым характеристикам, то мы рассмотрим такой вариант.

При этом футбольные качества Жоржиньо уникальны, и нужны всем клубам мира. Когда какому-нибудь тренеру потребуются его умения, он позвонит Жоржиньо», — приводит слова Сантоса Sportskeeda.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 9 матчей за «Арсенал» в АПЛ и не отметился результативными действиями.