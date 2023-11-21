Жирков: Наш футбол стал слабее из-за отсутствия хороших легионеров

Бывший защитник ЦСКА, «Челси» и «Анжи»поделился мнением об уровне российской Премьер-лиги.

«В АПЛ нет россиян? Наверное, потому что не обыгрываем Англию (смеется). Думаю, наш футбол стал немного слабее из-за того, что не приезжают хорошие легионеры, как это было раньше.

А так, появляется много хороших молодых российских игроков. Мне очень нравится стиль игры "Крыльев Советов". Есть два-три хороших игрока, которые выделяются»«, — приводит слова Жиркова "Спорт-Экспресс".

Напомним, российские сборные и клубы с конца февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.