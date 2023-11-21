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    Стоичков: Беллингем не заслужил награду Golden Boy

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    Экс-футболист «Барселоны» Христо Стоичков высказался о вручении награды лучшего молодого игрока Европы в 2023 году хавбеку «Реала» Джуду Беллингему.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Я не оспариваю ценность Беллингема. Он один из сильнейших талантов в мире: у него высокий класс и большой ум. Для меня он — смесь Лаудрупа, Кака и раннего Поля Погба. Будущее принадлежит ему. Он будет бороться с Мбаппе и Холанном за следующий "Золотой мяч", но я хотел бы знать, что он выиграл в 2023 году? Ничего. Какой успех принесли "Реалу" все эти голы?

    Может быть, тогда поговорим о том, как закончилась последняя бундеслига? "Боруссия" имела преимущество в два очка над "Баварией", когда до конца чемпионата оставалось 90 минут. Они играли дома против "Майнца", в то время как баварцы были в Кельне. Что случилось, когда осталось пять минут? Тухель выпустил Мусиалу, который в заключительном отрезке матча сделал счет 3:2 в пользу "Баварии", в то время как "Боруссия" дома сыграла вничью со счетом 2:2 и попрощалась с титулом из-за разницы мячей», — приводит слова Стоичкова Mundo Deportivo.

    17 ноября Tuttosport объявила, что Беллингем стал обладателем награды Golden Boy в 2023 году. Церемония вручения пройдет 4 декабря в Турине.

    В нынешнем сезоне Беллингем провел 14 встреч, забил 13 мячей и сделал три ассиста.

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