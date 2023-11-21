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    Пике скептически отнесся к победе «Реала» в ЛЧ сезона 2021/2022

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    Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о победе мадридского «Реала» в Лиге чемпионов сезона 2021/2022.

    Жерар Пике
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    Жерар Пике

    «Победа в Лиге чемпионов имеет важное значение, и я не принижаю это достижение мадридского "Реала". Однако очевидно, что они не были лучше, чем любой другой из их соперников в последней выигранной ими Лиге чемпионов.

    Происходили невероятные вещи: противостояния с большим количеством невероятных камбэков. А ещё им хватило всего пяти минут для того, чтобы обыграть Манчестер Сити», — приводит слова Пике Madrid Universal.

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    • Напомним, что в финале Лиги чемпионов сезона 2021/2022 «Реал» обыграл «Ливерпуль» с минимальным счетом 1:0.

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