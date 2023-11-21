Пике скептически отнесся к победе «Реала» в ЛЧ сезона 2021/2022

Жерар Пике Фото: globallookpress.com
«Победа в Лиге чемпионов имеет важное значение, и я не принижаю это достижение мадридского "Реала". Однако очевидно, что они не были лучше, чем любой другой из их соперников в последней выигранной ими Лиге чемпионов.
Происходили невероятные вещи: противостояния с большим количеством невероятных камбэков. А ещё им хватило всего пяти минут для того, чтобы обыграть Манчестер Сити», — приводит слова Пике Madrid Universal.
Напомним, что в финале Лиги чемпионов сезона 2021/2022 «Реал» обыграл «Ливерпуль» с минимальным счетом 1:0.