Герман Ткаченко: Зимой Мелешину будем искать новый клуб

Известный российский агентрассказал, что своему клиенту нападающему московского «Спартака»зимой будут искать новую команду, чтобы он мог получать игровую практику.

«Павел Мелёшин — молодой парень, в самом начале пути. Летом хотел уйти в аренду — клуб посчитал, что этого не нужно делать. Мы в этом нашли какие-то плюсы.

В данном случае зимой мы будем настаивать на аренде. Паша — чёткий, мощный игрок, просто попал немного в неуверенность, и ему бы немножко помочь. Я без претензий к Абаскалю, но мне обидно, что Паша, пожертвовав развитием своей карьеры, не уходя в аренду, получил мало времени.

Но здесь бы я совсем не волновался, потому что есть большая, серьёзная карьера, которая его ждёт. У него есть качества, в которые мы верим, и будет всё хорошо, не переживайте», — сказал Ткаченко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Павел Мелешин — сын известного спартаковского полузащитника Алексея Мелешина. Ему 19 лет, за основной состав «красно-белых» сыграл 10 матчей, забил один гол.