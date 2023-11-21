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    Герман Ткаченко: Зимой Мелешину будем искать новый клуб

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    Известный российский агент Герман Ткаченко рассказал, что своему клиенту нападающему московского «Спартака» Павлу Мелешину зимой будут искать новую команду, чтобы он мог получать игровую практику.

    Павел Мелешин
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    Павел Мелешин

    «Павел Мелёшин — молодой парень, в самом начале пути. Летом хотел уйти в аренду — клуб посчитал, что этого не нужно делать. Мы в этом нашли какие-то плюсы.

    В данном случае зимой мы будем настаивать на аренде. Паша — чёткий, мощный игрок, просто попал немного в неуверенность, и ему бы немножко помочь. Я без претензий к Абаскалю, но мне обидно, что Паша, пожертвовав развитием своей карьеры, не уходя в аренду, получил мало времени.

    Но здесь бы я совсем не волновался, потому что есть большая, серьёзная карьера, которая его ждёт. У него есть качества, в которые мы верим, и будет всё хорошо, не переживайте», — сказал Ткаченко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

    Павел Мелешин — сын известного спартаковского полузащитника Алексея Мелешина. Ему 19 лет, за основной состав «красно-белых» сыграл 10 матчей, забил один гол.

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