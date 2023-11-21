Ловчев назвал лучшего игрока сборной России в матче с Кубой

Чемпион СССР в составе «Спартака»похвалил сборнуюпосле матча с(8:0).

«Отношение к игре было таким, которое я и хотел видеть: никакого расслабона, собранность и игра до последних минут. Увидел то, что вижу у сильнейших сборных вне зависимости от соперника — играем до конца, реализуем свои шансы и добиваемся крупного счета.

Понятно, что соперник был не самый сильный. Но такой же, не самый сильный, был и предыдущий соперник Кения. Но отношение к игре было разным, как разным был и антураж. В Турции был пустой стадион, в Волгограде — аншлаг, и тут нельзя играть академично. Сборная играла до самого конца матча.

В конце был момент, когда кубинцы пошли в атаку, наших 9 человек вернулись к своей штрафной, доигрывая эпизод до конца.

То, что забили много — очень хорошо. Видны лидеры — в первую очередь, Головин, который великолепно себя проявил. Он задает тон, не расслабляется, и глядя на то, как играет этот парень, тянутся и остальные. А пас, который отдал Головин на гол Облякову, — просто великолепно.

Хороши Обляков, Кузяев. Я бы выделил этих троих, они выделялись явно.

При этом есть и недостатки. Плохой первый пас наших защитников, в целом не лучшая их техническая оснащенность.

В целом же выделю главное — увидел лучшее, чем было, отношение к национальной команде и зрителю. После игры с Кенией это архиважно. Никто себя не берег, играли с полной самоотдачей, пониманием важности матча — после жесткой критики с предыдущего матча все хотели показать другое отношение. Забивали еще и еще, никто не успокаивался.

В общем такое отношение к национальной команде, к зрителю надо перенести и на следующий год», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.