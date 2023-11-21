Хаверц: Я очень счастлив, что нахожусь в «Арсенале»

Полузащитниквысказался о переходе изв стан «канониров».

«Я очень счастлив, что нахожусь в "Арсенале", чувствую себя здесь как дома. Конечно, когда ты приезжаешь сюда из "Челси", тебе всегда тяжело, потому что эти команды — принципиальные соперники.

По этой причине мне могут понадобиться недели для того, чтобы завоевать доверие болельщиков. Голы и хорошие игры помогут мне в этом. Я всегда выкладываюсь на 100%», — приводит слова Хаверца журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Хаверц провел 12 матчей за «Арсенал», забил гол и сделал голевую передачу, заработав при этом 4 желтые карточки. В лиге чемпионов полузащитник принял участие в 4-х встречах, не отметившись результативными действиями.

Напомним, что Хаверц подписал контракт с «канонирами» до лета 2028 года, а «Челси» получил за этот трансфер 75 млн. евро.