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    Хаверц: Я очень счастлив, что нахожусь в «Арсенале»

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    Полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц высказался о переходе из «Челси» в стан «канониров».

    Кай Хаверц — полузащитник «Арсенала»
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    Кай Хаверц — полузащитник «Арсенала»

    «Я очень счастлив, что нахожусь в "Арсенале", чувствую себя здесь как дома. Конечно, когда ты приезжаешь сюда из "Челси", тебе всегда тяжело, потому что эти команды — принципиальные соперники.

    По этой причине мне могут понадобиться недели для того, чтобы завоевать доверие болельщиков. Голы и хорошие игры помогут мне в этом. Я всегда выкладываюсь на 100%», — приводит слова Хаверца журналист Фабрицио Романо.

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    • В нынешнем сезоне Хаверц провел 12 матчей за «Арсенал», забил гол и сделал голевую передачу, заработав при этом 4 желтые карточки. В лиге чемпионов полузащитник принял участие в 4-х встречах, не отметившись результативными действиями.

    Напомним, что Хаверц подписал контракт с «канонирами» до лета 2028 года, а «Челси» получил за этот трансфер 75 млн. евро.

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