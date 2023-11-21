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    Дзагоев рассказал, почему решил завершить карьеру

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    Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев подтвердил, что решил завершить выступления на профессиональном уровне.

    Алан Дзагоев
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    Алан Дзагоев

    Последним клубом в карьере 33-летнего Дзагоева стала греческая «Ламия», куда он перешел в конце сентября этого года.

    «Я решил завершить карьеру профессионального футболиста. К сожалению, я провел всего два матча за "Ламию", а затем выбыл на две недели из-за травмы подколенного сухожилия.

    Мне дали спокойно восстановиться, но непосредственно перед возвращением в общую группу я потянул левую икроножную мышцу.

    За последние пять лет я страдал от множества ушибов, и именно поэтому я так внезапно принял это решение. Просто решил — хватит. Становится тяжело как морально, так и физически.

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    • Я немедленно рассказал об этом и тренеру, и руководству "Ламии". Они пытались меня оставить, сказали: "Давай, попробуй еще раз". Я очень благодарен за такое отношение, но я все решил для себя сам. Жизнь на этом не заканчивается. Футбол тоже на этом не заканчивается, у меня есть мысли в этом направлении.

    От всего сердца желаю клубу успехов и всегда быть на вершине», — приводит слова российского футболиста пресс-служба «Ламии».

    Дзагоев провел большую часть карьеры в ЦСКА. Вместе с «армейцами» он стал трехкратным чемпионом России и четыре раза выигрывал Кубок России. В составе сборной России провел 58 матчей и забил девять мячей.

    Ранее сообщалось, что Дзагоев находится в подавленном настроении из-за очередной травмы.

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