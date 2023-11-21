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    Бородюк: Карьера у Дзагоева вышла очень классная

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    Экс-тренер сборной России по футболу Александр Бородюк высказался о том, что хавбек Алан Дзагоев решил закончить карьеру.

    Алан Дзагоев
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    Алан Дзагоев

    «Конечно, сразу было понятно, что Дзагоев — это большой талант. Вне всякого сомнения. У каждого своя футбольная судьба. Каждый игрок сам гораздо лучше чувствует, когда ему закончить.

    Карьера у Алана вышла очень классная. Играл в солидных клубах и в сборной России. Проявил себя с самой лучшей стороны как в человеческом плане, так и в профессиональном. Пожелаю ему и дальше себя реализовывать в футболе», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

    Последним клубом Дзагоева была греческая «Ламия», за которую он провел только две игры.

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