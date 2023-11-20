Оби Микел: Грант понятия не имел, что делать

Бывший игрок «Челси»высказался о бывшем тренере синих— израильтянине

«Как по мне, он не был тренером. Он понятия не имел, что именно нужно делать. В основном он рассказывал мотивационные истории про Майкла Джордана, а ещё про огонь, который должен гореть внутри нас или где-то ещё.

Но у него это сработало! Он довёл нас до финала Лиги чемпионов», — сказал Оби Микел в своём подкасте на Youtube-канале.

Грант возглавлял «Челси» с 2007 по 2008 год. Под его руководством клуб дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:1, 5-6 по пенальти).