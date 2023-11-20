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    Оби Микел: Грант понятия не имел, что делать

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    Бывший игрок «Челси» Джон Оби Микел высказался о бывшем тренере синих— израильтянине Аврааме Гранте.

    Авраам Грант
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    Авраам Грант

    «Как по мне, он не был тренером. Он понятия не имел, что именно нужно делать. В основном он рассказывал мотивационные истории про Майкла Джордана, а ещё про огонь, который должен гореть внутри нас или где-то ещё.

    Но у него это сработало! Он довёл нас до финала Лиги чемпионов», — сказал Оби Микел в своём подкасте на Youtube-канале.

    Грант возглавлял «Челси» с 2007 по 2008 год. Под его руководством клуб дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:1, 5-6 по пенальти).

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