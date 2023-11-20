Малуда: В «Челси» нет времени на проекты — ты должен побеждать здесь и сейчас

Экс-футболист «Челси»высказался о нынешнем положении дел в лондонской команде.

«За исключением цвета формы я не узнаю клуб. Я думаю, что руководство слишком концентрируется на рассказах о проекте.

Да, на строительство проекта необходимо время, чтобы построить что-то действительно ценное. Но для этого нужна и стабильность. Её у клубного менеджмента я не вижу.

В наше время даже тех тренеров, у которых были успехи в клубе, увольняли, как только они начинали буксовать. О каком проекте можно говорить? В "Челси" нет времени на проекты — ты должен побеждать здесь и сейчас», — сказал Малуда на подкасте Джона Оби Микела на YouTube.

«Челси» идет 10-м в таблице АПЛ. Клуб набрал 16 очков в 12 встречах.