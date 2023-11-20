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    Футболист «Локомотива» Магкеев улетел в Сербию для проведения обследования

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    Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный высказался о состоянии защитника Станислава Магкеева.

    Станислав Магкеев
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    Станислав Магкеев

    «Магкеев улетел в Сербию на три дня для обследования к выходу в общую группу.

    В реабилитации крестообразной связки помимо функционального состояния есть и эмоциональное. Для этого и необходимо пройти тренировки в общей группе, чтобы эмоционально окрепнуть и быть уверенным на 100 процентов», — сказал Калюжный «СЭ».

    Магкеев получил разрыв крестообразной связки коленного сустава в матче 26-го тура чемпионата России-2022/23 против «Сочи» (3:0). Встреча прошла 8 мая 2023 года. Затем игрок перенес операцию в одной из французских клиник.

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