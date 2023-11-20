Круговой: С нынешним составом «Зенит» боролся бы за выход из группы ЛЧ

Защитник «Зенита»поделился мнением о возможностях нынешнего состава санкт-петербургского клуба.

«Считаю, что мы сохраняем неплохой уровень. Да, уходят какие-то игроки, но вместо них приходят новые.

Нынешний состав даже стал играть по-другому. Условно, когда были Дзюба, Ракицкий — там была другая игра. Сейчас больше похоже на тики-таку. Хорошее взаимопонимание с нашими бразильскими легионерами.

Понятно, что до совершенства далеко. И отрабатывать в обороне тоже надо. Но считаю, что с нынешним составом мы поборолись бы за выход из группы Лиги чемпионов», — приводит слова Кругового «Чемпионат».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров.