ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Авангард» в матче с «Северсталью»«Металлург» Мг — лидер Востока, «Спартак» отдаляется от московского «Динамо», девять побед «Авангарда»
  • 11:36
    • Джокович восьмой раз завершил год на первой строчке рейтинга ATP. В топ-100 семь россиян
  • 10:42
    • Круговой: У меня был конкретный вариант во Франции, но до переговоров не дошло
    Все новости спорта

    Круговой: С нынешним составом «Зенит» боролся бы за выход из группы ЛЧ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Лига чемпионов
    Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о возможностях нынешнего состава санкт-петербургского клуба.

    Данил Круговой
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Данил Круговой

    «Считаю, что мы сохраняем неплохой уровень. Да, уходят какие-то игроки, но вместо них приходят новые.

    Нынешний состав даже стал играть по-другому. Условно, когда были Дзюба, Ракицкий — там была другая игра. Сейчас больше похоже на тики-таку. Хорошее взаимопонимание с нашими бразильскими легионерами.

  • Семак: Если хотим взять иностранца за 5-7 млн, то россиянин такого же уровня обойдется «Зениту» в 20 млн
  • Читайте по теме

    • Понятно, что до совершенства далеко. И отрабатывать в обороне тоже надо. Но считаю, что с нынешним составом мы поборолись бы за выход из группы Лиги чемпионов», — приводит слова Кругового «Чемпионат».

    «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Совершит ли Казахстан сенсационный выход на Евро-2024?
  • Словения — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Чехия выиграет и поедет на Евро-2024
  • Чехия — Молдавия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Россия и Куба забьют друг другу
  • Россия — Куба. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 20 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Словения — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Чехия — Молдавия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Россия — Куба
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Украина — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Северная Македония — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Румыния — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гибралтар — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры