Круговой: У меня был конкретный вариант во Франции, но до переговоров не дошло

Защитник «Зенита»признался, что им интересовался клуб из чемпионата

«У каждого футболиста есть мечта там играть. Я не исключение. Был один конкретный вариант. Тоже, кстати, из Франции.

Клуб из верхней части таблицы? Сейчас, кстати, не знаю. Давно не открывал таблицу. Но там не дошло до серьезных переговоров.

Зимой будем разговаривать в первую очередь с клубом. А дальше уже посмотрим, как и что сложится», — приводит слова Кругового «Чемпионат».

В текущем чемпионате России Круговой провел девять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.