Карпин рассказал о задачах сборной России на матч с Кубой

Главный тренер сборной Россииответил на вопрос о задачах команда на спарринг с Кубой.

«Какие задачи стоят перед сборной? Сначала выиграть, главная задача, как всегда. В любой игре понятно, что хочется победить. Надеемся, что больше проведём времени в атаке, чем в обороне.

Уверен, что будут самые положительные эмоции. Не помню, когда последний раз играли, что на клубном уровне, что в сборной, с таким количеством болельщиков.

Поле, к сожалению, не самого лучшего качества. Но надо играть и выигрывать, а как поле скажется, посмотрим», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».