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    Карпин рассказал о задачах сборной России на матч с Кубой

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о задачах команда на спарринг с Кубой.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Какие задачи стоят перед сборной? Сначала выиграть, главная задача, как всегда. В любой игре понятно, что хочется победить. Надеемся, что больше проведём времени в атаке, чем в обороне.

    Уверен, что будут самые положительные эмоции. Не помню, когда последний раз играли, что на клубном уровне, что в сборной, с таким количеством болельщиков.

    Поле, к сожалению, не самого лучшего качества. Но надо играть и выигрывать, а как поле скажется, посмотрим», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

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