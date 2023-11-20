Игнатьев: Практически нет сомнений, что Россия победит Кубу

Бывший главный тренер сборной Россииподелился ожиданиями от товарищеского матча с

«Думаю, в большей степени интерес будет представлять само качество игровых действий: кто из футболистов лучше себя проявит, как будет выстроена командная игра, что будет вообще получаться. Скептики будут же указывать на то, что получается и задаваться вопросом, с кем мы вообще играем. Но это не самое главное. Важно, что мы в очередной раз вообще играем.

Но конечно же, хотелось бы посмотреть на состав. Есть костяк, который сегодня по мнению штаба нашей сборной и большинства болельщиков является основополагающим. Вокруг этого костяка выстраиваются общекомандные действия. Узнаем, кто будет этот костяк дополнять.

Результат же будет рассматриваться с позиции, как мы вообще выглядим на фоне таких далеко не лучших команд и насколько на их фоне мы умеем выстраивать игру в свою пользу. Насколько будет полна общекомандная отдача, а не отдельно взятых футболистов, что и должно привести к качественной игре в целом и результату.

Меня лично устроит победа с минимальным счетом, но если при этом будет показан красивый футбол. Мне важнее не сам факт победы, а что за ней стоит и чем обусловлена эта победа. Что мы победим, у меня практически нет сомнений. Но важно, за счет чего мы все это сделаем. Это правильный подход, если мы хотим рассматривать динамику развития нашей сборной», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Куба

Товарищеский матч между сборными России и Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде, начало — в 19:30 мск.