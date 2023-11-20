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    Губерниев: Матч с Кубой хорошо повлиял на развитие спортивной розничной торговли России

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    Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на разгромную победу сборной России над сборной Кубы (8:0) в товарищеском матче.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Считаю, что этот матч хорошо повлиял на развитие спортивной розничной торговли России! Обули босоногих мальчиков, накормили и спать уложили еще. Конечно, хорошо, что победили, но этот результат совершенно не информативен для нас. Событие для Волгограда, но для сборной ничего значимого не произошло. Не проиграли и замечательно. Даже самоотдача футболистов была хорошей, но не стоит упиваться такой победой», — приводит слова Губерниева Sport24.

    Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыгрывала Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

    Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), и проиграла «молодежке» Египта (1:2).

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