Комментаторотреагировал на разгромную победу сборной России над сборной Кубы (8:0) в товарищеском матче.

«Считаю, что этот матч хорошо повлиял на развитие спортивной розничной торговли России! Обули босоногих мальчиков, накормили и спать уложили еще. Конечно, хорошо, что победили, но этот результат совершенно не информативен для нас. Событие для Волгограда, но для сборной ничего значимого не произошло. Не проиграли и замечательно. Даже самоотдача футболистов была хорошей, но не стоит упиваться такой победой», — приводит слова Губерниева Sport24.

Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыгрывала Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), и проиграла «молодежке» Египта (1:2).