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    Агент Гайича рассказал об интересе к игроку европейских команд

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    Раде Чалдович, агент защитника ЦСКА Милана Гайича, отреагировал на новость об интересе «Фиорентины» к его клиенту.

    Милан Гайич
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    Милан Гайич

    «Я разговаривал с некоторыми агентами и европейскими клубами. У меня есть связи с пятью-шестью клубами, например, из Греции, Италии, Германии.

    С ЦСКА мы не общались. У Милана есть действующий контракт. Он — отличный игрок. Еще слишком рано о чем-то говорить. Тем более, Гайичу все нравится в ЦСКА, ему повезло с клубом!» — приводит слова Чалдовича «Спорт-Экспресс».

    Милан Гайич выступает за ЦСКА с июля 2022 года, в сезоне-2023/24 защитник принял участие в 20 матчах красно-синих, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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