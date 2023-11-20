Агент Гайича рассказал об интересе к игроку европейских команд

, агент защитника, отреагировал на новость об интересек его клиенту.

«Я разговаривал с некоторыми агентами и европейскими клубами. У меня есть связи с пятью-шестью клубами, например, из Греции, Италии, Германии.

С ЦСКА мы не общались. У Милана есть действующий контракт. Он — отличный игрок. Еще слишком рано о чем-то говорить. Тем более, Гайичу все нравится в ЦСКА, ему повезло с клубом!» — приводит слова Чалдовича «Спорт-Экспресс».

Милан Гайич выступает за ЦСКА с июля 2022 года, в сезоне-2023/24 защитник принял участие в 20 матчах красно-синих, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.