Первый тренер Чалова: Чемпионат закончится, вдруг пригласят в хороший европейский клуб

Первый тренер нападающегоотреагировал на то, что форвард стал обладателем премии «Джентльмен года».

«Очень рад, что Федя получил награду "Джентльмен года"! У него отличный отрезок в карьере, раньше не брали в сборную, а сейчас берут. Буду смотреть за его игрой против Кубы. Чалов доказывает, что он настоящий бомбардир. Для нападающего самое главное — это регулярно забивать голы. А дальше посмотрим. Чемпионат закончится, вдруг пригласят в хороший европейский клуб», — приводит слова Коваля «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2023/24 25-летний Чалов провел 15 матчей в РПЛ, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.