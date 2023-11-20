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    • Чалов стал победителем премии «Джентльмен года‑2023»
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    Первый тренер Чалова: Чемпионат закончится, вдруг пригласят в хороший европейский клуб

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    Первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова Павел Коваль отреагировал на то, что форвард стал обладателем премии «Джентльмен года».

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    «Очень рад, что Федя получил награду "Джентльмен года"! У него отличный отрезок в карьере, раньше не брали в сборную, а сейчас берут. Буду смотреть за его игрой против Кубы. Чалов доказывает, что он настоящий бомбардир. Для нападающего самое главное — это регулярно забивать голы. А дальше посмотрим. Чемпионат закончится, вдруг пригласят в хороший европейский клуб», — приводит слова Коваля «Спорт-Экспресс».

    В сезоне-2023/24 25-летний Чалов провел 15 матчей в РПЛ, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

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