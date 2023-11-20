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    Аршавин назвал серьезную проблемы молодых футболистов

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    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин признался, что его расстраивает поведение молодых футболистов.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Для меня это грустно. Если мы говорим, например, о Козлове (Данила Козлов, полузащитник молодежной команды "Зенита" — прим.), он очень специфический человек, очень наглый, даже наглее меня. Иногда меня это расстраивает.

    Мы всё это понимаем, пропускаем что-то мимо ушей. Ну он такой, нет смысла что-то менять.

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    • Когда он в порядке на поле — вопросов нет, все готовы не замечать что-то. Но когда у тебя проблемы на поле, а ты ему это говоришь, он это не слышит. Раньше слышал», — сказал Аршавин в эфире YouTube-канала «СБГ ШОУ».

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