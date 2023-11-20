Аршавин назвал серьезную проблемы молодых футболистов

Заместитель генерального директора «Зенита»признался, что его расстраивает поведение молодых футболистов.

«Для меня это грустно. Если мы говорим, например, о Козлове (Данила Козлов, полузащитник молодежной команды "Зенита" — прим.), он очень специфический человек, очень наглый, даже наглее меня. Иногда меня это расстраивает.

Мы всё это понимаем, пропускаем что-то мимо ушей. Ну он такой, нет смысла что-то менять.

Когда он в порядке на поле — вопросов нет, все готовы не замечать что-то. Но когда у тебя проблемы на поле, а ты ему это говоришь, он это не слышит. Раньше слышал», — сказал Аршавин в эфире YouTube-канала «СБГ ШОУ».