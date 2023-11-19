Зиньковский рассказал, какие три игрока могли бы усилить «Спартак»

Хавбек «Спартака»высказался о том, какие три футболиста могли бы усилить состав московского клуба.

«Три любых футболиста, которыми мог бы усилить "Спартак"? Беллингем. Тяжёлый вопрос. Солдатенков? Вы что? Нет-нет. Мы же сказали "самые сильные". Хотя он игрок сборной России. На свои позиции не хочется никого брать.

Все атакующие — классные футболисты. Ещё обижать никого не хочется. Джуд Беллингем — он везде. Ещё центральный защитник нужен. Джикию можно переподписать? Не в моей компетенции. Пускай будут Роналду и Месси. Отличный выбор. Будут втроём играть вместо меня и Соболева», — сказал Зиньковский в рубрике «40 вопросов» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сейчас «Спартак» идет шестым в таблице РПЛ. Клуб набрал 24 очка в 15 встречах.