Жирков про обучение на тренера: Процесс проходит тяжело

Экс-защитники сборной Россииответил на вопрос о том, как проходит обучение на тренера.

«Процесс проходит тяжело — надо вставать в шесть утра, с области ехать в центр. В 8 часов или в 8:30 начинается учеба и так до пяти часов вечера.

У нас модуль — 3 дня раз в месяц, но все равно тяжело (смеется). Сначала надо доучиться и получить лицензию, а то каждый день хочется не приезжать (смеется). Надо понять, мое это или нет. Пока думаю», — цитирует Жиркова РИА Новости.

Напомним, что Жирков завершил карьеру в возрасте 39-и лет. Последним клубом защитника стали «Химки», который игрок покинул в июне 2022 года.