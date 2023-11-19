На матч Россия — Куба продано уже 36 тысяч билетов

Глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терёшин рассказал, что болельщики купили уже 36 тысяч билетов на товарищеский матч между сборными

«Волгоград соскучился по сборной нашей страны, которая последний раз играла здесь 20 лет назад. Национальная команда сегодня почтила память жертв Великой Отечественной войны. Тренерский штаб вместе с командой посетил Мамаев курган и возложил цветы.

Сегодня вечером сборная проведёт открытую тренировку на стадионе в Волгограде, куда приглашены учащиеся городских общеобразовательных школ города, которые участвуют в проекте "Футбол в школе". На данный момент на сам матч с Кубой, который пройдёт завтра, реализовано 36 тысяч билетов.

Мы, конечно, очень ожидаем аншлаг, но в последние дни сильно похолодало. Надеемся, волгоградцев это не испугает», — приводит слова Терёшина «Матч ТВ».

Напомним, что игра пройдет 20 ноября в Волгограде, в 19:00 (мск).