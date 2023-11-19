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    На матч Россия — Куба продано уже 36 тысяч билетов

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    Глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терёшин рассказал, что болельщики купили уже 36 тысяч билетов на товарищеский матч между сборными России и Кубы.

    Сборная России в Волгограде
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    Сборная России в Волгограде

    «Волгоград соскучился по сборной нашей страны, которая последний раз играла здесь 20 лет назад. Национальная команда сегодня почтила память жертв Великой Отечественной войны. Тренерский штаб вместе с командой посетил Мамаев курган и возложил цветы.

    Сегодня вечером сборная проведёт открытую тренировку на стадионе в Волгограде, куда приглашены учащиеся городских общеобразовательных школ города, которые участвуют в проекте "Футбол в школе". На данный момент на сам матч с Кубой, который пройдёт завтра, реализовано 36 тысяч билетов.

    Мы, конечно, очень ожидаем аншлаг, но в последние дни сильно похолодало. Надеемся, волгоградцев это не испугает», — приводит слова Терёшина «Матч ТВ».

    Напомним, что игра пройдет 20 ноября в Волгограде, в 19:00 (мск).

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