Сычев: Некорректны сравнения «Локомотива», в котором я играл и нынешнего

Легенда московского «Локомотива»считает, что нельзя сравнивать егои выступающий сейчас в РПЛ.

По словам Сычева в интервью «Матч ТВ», это сравнение некорректное. Это были другие времена, другой футбол и другие исполнители.

Напомним, что сегодня прошел ретроматч, ставший реконструкцией «золотого» матча чемпионата России 2002 года. Тогда ЦСКА и «Локомотив» завершили сезон на первом месте и для выявления чемпиона пришлось играть «золотой» матч.

Победу в нем одержали железнодорожники, благодаря голу Дмитрия Лоськова. В сегодняшнем матче счет снова был 1:0 в пользу «Локомотива», и опять единственный гол на счету полузащитника.