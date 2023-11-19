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  • 16:24
    • Россия U21 проиграла минскому «Динамо» в товарищеском матче
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    Шабаров о поражении России U21: Мы допустили много ошибок в обороне

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России
    Главный тренер России U21 Иван Шабаров прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче с минским «Динамо» (3:4).

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    «Сегодня в начале игры вышли ребята, которые реже вызываются в сборную, а заканчивали матч те, кто играл в основе прошлую игру, так как мы старались распределить нагрузку равномерно между вызванными футболистами.

    Если оценивать игру, то, к сожалению, мы допустили много ошибок в обороне, также в первом тайме играли не совсем правильно с точки зрения организации защитных действий. Во втором тайме тоже допустили много индивидуальных ошибок, которые привели к такому большому количеству пропущенных мячей.

    Из хорошего: пытались играть до конца, отыграться. Порадовало, что не сдались, а пытались вырвать ничью. Отмечу также неплохие действия в атаке, появились сыгранные взаимодействия между группой игроков, это радует. Но над игрой в обороне нам нужно ещё прибавлять», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.

    Напомним, что 15-го ноября Россия U21 обыграла молодежную сборную Беларусь со счетом 3:1.

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