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    Пике о Хави: Я на 100% уверен в нем, он знает, что нужно «Барселоне»

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    Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о работе главного тренера «сине-гранатовых» Хави в нынешнем сезоне.

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    «Уровень игры, демонстрируемый "Барселоной", не тот, который можно ожидать от такого клуба. Требования для "Барселоны" максимально высокие. Хотя и результаты команды не такие плохие, ощущения от игры не лучшие.

    Однако я на 100% уверен в Хави. Кого вы собираетесь искать ему на замену? Он у себя дома, он знает, что нужно клубу, что стоит сказать в раздевалке.

    Он полностью владеет ситуацией, в которой они находятся, и знает, как её изменить. Мы должны просто доверять ему», — приводит слова Пике AS.

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