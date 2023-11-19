Пике о Хави: Я на 100% уверен в нем, он знает, что нужно «Барселоне»

Бывший защитникподелился мнением о работе главного тренера «сине-гранатовых»в нынешнем сезоне.

«Уровень игры, демонстрируемый "Барселоной", не тот, который можно ожидать от такого клуба. Требования для "Барселоны" максимально высокие. Хотя и результаты команды не такие плохие, ощущения от игры не лучшие.

Однако я на 100% уверен в Хави. Кого вы собираетесь искать ему на замену? Он у себя дома, он знает, что нужно клубу, что стоит сказать в раздевалке.

Он полностью владеет ситуацией, в которой они находятся, и знает, как её изменить. Мы должны просто доверять ему», — приводит слова Пике AS.

После 13-и туров «Барселона» занимает 3-е место в таблице Примеры с 30-ю очками в активе. В следующем матче «сине-гранатовые» сыграют 25-го ноября с «Райо Вальекано».