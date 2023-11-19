Лоськов о своем голе в «золотом» матче: Нормальный футболист с той позиции не пробил бы

Экс-капитан московского «Локомотива», работающий сейчас в тренерском штабе железнодорожников вспомнил подробности решающего гола в «золотом» матче 2002 года с ЦСКА.

«Как решился на тот удар, который принёс победу в "золотом матче"? Если честно, там всё было быстро. Даже не успел принять решения, что первым пришло в голову — то и исполнил. Было большое скопление игроков, поэтому Нигматуллин и не ожидал этого удара. Он не думал, что я буду бить, потому что нормальный человек с такой позиции не ударит», — цитирует Лоськова «Матч ТВ».

Напомним, что та игра состоялась в ноябре 2002 года. «Локомотив» победил ЦСКА со счетом 1:0, а единственный год на шестой минуте забил Дмитрий Лоськов.

Сегодня, 19 ноября, пройдет ретроматч на «РЖД Арена».