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    Форталеза — Крузейро смотреть онлайн

    19.11.2023 в 00:30 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Форталеза — Крузейро

    Футбол Латинская Америка
    В 00:30 19.11.2023 Форталеза и Крузейро начнут матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Форталеза — Крузейро

    Последний матч между собой: Крузейро — Форталеза 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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