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    Черноморец — Ленинградец смотреть онлайн

    19.11.2023 в 17:00 начнется матч в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) Черноморец — Ленинградец

    Футбол ФНЛ — Первая лига Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 17:00 19.11.2023 Черноморец и Ленинградец начнут матч в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

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    Черноморец — Ленинградец

    Последний матч между собой: Ленинградец — Черноморец 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Черноморец» — «Ленинградец» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

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