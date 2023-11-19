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    Бышовец: В матче сборных России и Кубы результат не стоит на первом месте

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Экс-тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец высказался о предстоящей игре национальной команды с Кубой.

    Анатолий Бышовец
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    Анатолий Бышовец

    «Конечно, я буду смотреть матч сборной России с Кубой. Считаю, что даже в таких матчах можно найти много полезной информации: эксперименты с тактикой, просмотр игроков и их сочетания. Динамика, которую мы наблюдаем, не носит характера результата, но связана с перспективой.

    Для Кубы матч с Россией тоже для получения информации на перспективу. Результат в этом матче не стоит на первом месте. Но надо учитывать репутацию команды и ожидания болельщиков», — сказал Бышовец «Чемпионату».

    Напомним, сборная России сыграет с Кубой 20 ноября. Игра начнется в 19:30 мск.

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