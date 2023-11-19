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    Булыкин: Если будут эксперименты от тренерского штаба, то можем сыграть вничью с Кубой

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    Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча Россия — Куба.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Естественно, Россия — фаворит. Ожидаю хорошей игры, голов, хорошего настроения после игры и гордости за страну после матча. Хочется с хорошим настроением отметить свой день рождения.

    Если будут эксперименты от тренерского штаба, то можем сыграть вничью. Понятно, что их не уволят за ничью в товарищеском матче со слабой сборной. Но таких результатов не должно быть у сборной России. Не должно быть ничьих со слабыми сборными. Нужна игра, результат, мотивация и победы.

    У нас дают только пищу для неприятных разговоров. Неприятно потом давать интервью и экспертам, и футболистам, и всем остальным. Хочется, чтобы наша сборная выигрывала и показывала хорошую игру», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

    Встреча состоится завтра, 20 ноября. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 19:30 мск.

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