Булыкин: Если будут эксперименты от тренерского штаба, то можем сыграть вничью с Кубой

Бывший футболистподелился ожиданиями от матча Россия — Куба.

«Естественно, Россия — фаворит. Ожидаю хорошей игры, голов, хорошего настроения после игры и гордости за страну после матча. Хочется с хорошим настроением отметить свой день рождения.

Если будут эксперименты от тренерского штаба, то можем сыграть вничью. Понятно, что их не уволят за ничью в товарищеском матче со слабой сборной. Но таких результатов не должно быть у сборной России. Не должно быть ничьих со слабыми сборными. Нужна игра, результат, мотивация и победы.

У нас дают только пищу для неприятных разговоров. Неприятно потом давать интервью и экспертам, и футболистам, и всем остальным. Хочется, чтобы наша сборная выигрывала и показывала хорошую игру», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Встреча состоится завтра, 20 ноября. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 19:30 мск.