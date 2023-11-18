Агент Сутормина отреагировал на информацию о желании «Зенита» расстаться с игроком

, агент полузащитника, отреагировал на информацию, что петербургский клуб готов расстаться с футболистом в ближайшее трансферное окно.

«Ни я, ни Алексей ничего об этом не знаем. Эти фейковые новости комментировать не хотим.

Сутормин мало играет в этом сезоне. Какое у него настроение? Алексей хочет играть больше. Он выкладывается, старается на тренировках. Он хочет доказать тренеру свою состоятельность.

Есть ли предложения от других клубов? В последнее время вновь пишут про ЦСКА? Это без комментариев», — приводит слова Клюева «Спорт день за днём».

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. Контракт 29-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 млн евро.

В нынешнем сезоне Сутормин провел 11 матчей во всех турнирах (421 минута), на его счету 1 голевая передача. Всего за сине-бело-голубых он сыграл в 126 матчах, забил 13 мячей и стал автором 10 голевых пасов.