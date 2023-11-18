ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонио НусаМЛС, Бельгия или Франция? Лучшие лиги для поиска молодых звезд
  • 10:36
    • Мбаппе хочет сыграть за сборную Франции на домашней Олимпиаде
  • 10:12
    • Винисиус пропустит матч с Аргентиной
  • 09:48
    • «Лейкерс» выиграли у «Портленда», «Денвер» уступил «Нью-Орлеану», несмотря на трипл-дабл Йокича
  • 09:32
    • Вернер может вернуться в АПЛ
  • 09:15
    • Кузнецов может пропустить матч с «Коламбусом»
    Все новости спорта

    Мбаппе отреагировал на критику со стороны Луиса Энрике

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 ПСЖ Лига 1 Футбол Франции
    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, как отреагировал на критику в свой адрес со стороны главного тренера команды Луиса Энрике.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    Мбаппе стал автором хет-трика в недавнем матче Лиги 1 против «Реймса» (3:0), но Луис Энрике все равно остался недоволен его игрой.

    «О том, какой для этого выбран момент, вам надо спросить у него. Я воспринял это нормально, он отличный тренер и многому может меня научить. С первого дня я говорил ему, что у него со мной проблем не будет.

    Я всегда хорошо работал с теми тренерами, которые у меня были — с Дидье Дешамом, Маурисио Почеттино, Томасом Тухелем и так далее.

    Это тренеры, которые общались со мной "плохо", так сказать, однако это не мешало мне хорошо играть и находиться с ними в хороших отношениях.

  • Цирк Килиана Мбаппе возвращается! Новый виток трансферной саги суперзвезды ПСЖ?
  • Критика нападающего со стороны Луиса Энрике только усугубляет трансферный хаос парижан
  • Вчера

    • Я очень требователен к себе, поэтому я счастлив, когда вижу, что тренеры тоже требовательны по отношению ко мне.

    Мне не нужно, чтобы тренер каждый день говорил, что я лучший игрок мира», — приводит слова Мбаппе Get French Football News.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У Хорватии не возникнет проблем в матче с аутсайдером группы
  • Латвия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Синнер уничтожит Медведева в полуфинале Итогового турнира?
  • Синнер — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Обойдет ли Армения Уэльс?
  • Армения — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Латвия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Армения — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Алькарас — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Сербия — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч Локомотив (легенды) — ЦСКА (легенды)
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры