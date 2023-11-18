Мбаппе отреагировал на критику со стороны Луиса Энрике

Нападающий «Пари Сен-Жермен»рассказал, как отреагировал на критику в свой адрес со стороны главного тренера команды

Мбаппе стал автором хет-трика в недавнем матче Лиги 1 против «Реймса» (3:0), но Луис Энрике все равно остался недоволен его игрой.

«О том, какой для этого выбран момент, вам надо спросить у него. Я воспринял это нормально, он отличный тренер и многому может меня научить. С первого дня я говорил ему, что у него со мной проблем не будет.

Я всегда хорошо работал с теми тренерами, которые у меня были — с Дидье Дешамом, Маурисио Почеттино, Томасом Тухелем и так далее.

Это тренеры, которые общались со мной "плохо", так сказать, однако это не мешало мне хорошо играть и находиться с ними в хороших отношениях.

Я очень требователен к себе, поэтому я счастлив, когда вижу, что тренеры тоже требовательны по отношению ко мне.

Мне не нужно, чтобы тренер каждый день говорил, что я лучший игрок мира», — приводит слова Мбаппе Get French Football News.