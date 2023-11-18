Мартинес о Хави: Он был великим футболистом и в будущем станет великим тренером

Защитниквысоко оценил тренерские перспективы наставника «сине-гранатовых»

«Я оказался в "Барселоне" только благодаря желанию Хави. С первой минуты нашего разговора он всегда демонстрировал свою уверенность во мне, он хотел видеть меня в своей команде. Очень признателен ему за это.

Никто не сомневается в уровне самоотдачи Хави, в том, насколько он грамотный специалист. Он был великим футболистом и в будущем станет великим тренером. Наша цель — превзойти удачный прошлый сезон.

При необходимости Хави может повысить голос. Это я могу вам сказать с уверенностью. Он отличный тренер, никто в команде в этом не сомневается.

Его нужно поддержать, ситуация с не самыми лучшими результатами изменится. Здесь важно побеждать — как в хороших, так и в плохих матчах. Улучшения в игре обязательно придут», — приводит слова Мартинеса Sport.es.

После 13-и туров «Барселона» занимает 3-е место в таблице Примеры с 30-ю очками в активе. «Сине-гранатовые» отстают от 1-й позиции, которую занимает «Жирона», на 4 балла.

В следующем матче «Барселона» сыграет 25-го ноября с «Райо Вальекано» в рамках 14-го тура Примеры.