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    Мартинес о Хави: Он был великим футболистом и в будущем станет великим тренером

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    Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес высоко оценил тренерские перспективы наставника «сине-гранатовых» Хави.

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    «Я оказался в "Барселоне" только благодаря желанию Хави. С первой минуты нашего разговора он всегда демонстрировал свою уверенность во мне, он хотел видеть меня в своей команде. Очень признателен ему за это.

    Никто не сомневается в уровне самоотдачи Хави, в том, насколько он грамотный специалист. Он был великим футболистом и в будущем станет великим тренером. Наша цель — превзойти удачный прошлый сезон.

    При необходимости Хави может повысить голос. Это я могу вам сказать с уверенностью. Он отличный тренер, никто в команде в этом не сомневается.

    Его нужно поддержать, ситуация с не самыми лучшими результатами изменится. Здесь важно побеждать — как в хороших, так и в плохих матчах. Улучшения в игре обязательно придут», — приводит слова Мартинеса Sport.es.

    После 13-и туров «Барселона» занимает 3-е место в таблице Примеры с 30-ю очками в активе. «Сине-гранатовые» отстают от 1-й позиции, которую занимает «Жирона», на 4 балла.

    В следующем матче «Барселона» сыграет 25-го ноября с «Райо Вальекано» в рамках 14-го тура Примеры.

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