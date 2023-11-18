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    Вратарь «Динамо» Лещук: Верю, что «Зенит» не станет чемпионом

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    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

    Игорь Лещук
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    Игорь Лещук

    «Плотность в таблице больше радует, чем удивляет. У большинства команд есть шансы. Если все так продолжится до конца чемпионата, будет большой интерес, ажиотаж.

    Наверное, так, как и должно быть в хорошем чемпионате. Когда у тебя чемпион известен за пять туров до конца… Есть чемпион, а остальные места уже не так важны. И интереса смотреть оставшиеся игры не так много.

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    • В данной ситуации всё может быть. Возможно, чемпионат будет до последнего тура интересен. "Зенит" может потерять свой трон? Верю, что "Зенит" не станет чемпионом. Почему нет? Всё может быть. Ведь было уже такое. Всё когда-то заканчивается. Возможно, в этом году увидим другого чемпиона», — приводит слова Лещука «Чемпионат».

    «Динамо» занимает пятое место в РПЛ после 15 туров.

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