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    Лапочкин: Еще год‑два, и судьи будут готовы к тому, что их переговоры в лайве будут выходить

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    Экс‑арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что болельщики должны слышать переговоры судей во время матчей.

    Сергей Лапочкин
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    Сергей Лапочкин

    «Когда ввели VAR, все арбитры поняли и начали разговаривать чуть деликатнее между собой и с футболистами, потому что понимают, что все переговоры записываются. В какой‑то момент эти переговоры могут быть выданы в эфир.

    Это действительно непросто, когда ты должен еще и думать о том, что ты говоришь во время игры.

    Но я думаю, что еще год‑два, и судьи будут готовы к тому, что их переговоры в лайве будут выходить. Не вижу в этом проблемы. Тем более если заинтересован зритель. Это шоу! Мы развлекаем людей. Если люди это хотят и требуют, то почему нет?

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    • Думаю, такая прозрачность может улучшить работу арбитра! Люди будут более ответственными. Понимая, что за каждое слово они понесут ответственность, они будут более собраны», — приводит слова Лапочкина «Матч ТВ».

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