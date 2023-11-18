Лапочкин: Еще год‑два, и судьи будут готовы к тому, что их переговоры в лайве будут выходить

Экс‑арбитр ФИФАсчитает, что болельщики должны слышать переговоры судей во время матчей.

«Когда ввели VAR, все арбитры поняли и начали разговаривать чуть деликатнее между собой и с футболистами, потому что понимают, что все переговоры записываются. В какой‑то момент эти переговоры могут быть выданы в эфир.

Это действительно непросто, когда ты должен еще и думать о том, что ты говоришь во время игры.

Но я думаю, что еще год‑два, и судьи будут готовы к тому, что их переговоры в лайве будут выходить. Не вижу в этом проблемы. Тем более если заинтересован зритель. Это шоу! Мы развлекаем людей. Если люди это хотят и требуют, то почему нет?

Думаю, такая прозрачность может улучшить работу арбитра! Люди будут более ответственными. Понимая, что за каждое слово они понесут ответственность, они будут более собраны», — приводит слова Лапочкина «Матч ТВ».