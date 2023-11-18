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    Кузнецов: Физически мы не просели, выглядели нормально

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    Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал товарищеский матч с «Динамо» (1:2).

    Дмитрий Кузнецов
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    Дмитрий Кузнецов

    «Когда ты играешь, это счастье. Физически мы не просели, выглядели нормально, но подготовка длиной в неделю, хоть и в Турции — это мало. Не остался на пенальти, потому что ребята заслужили, пусть они бьют, я свое отбил уже.

    Смолов? Поздравил Федьку с рождением ребенка, это событие в жизни, пожелал ему всего хорошего. Что касается Лички, он молодец, огромное спасибо организаторам, что нам тоже дали поиграть. Думаю, он тоже удовольствие получил. Но я даже не надеялся, что гол забью, это было бы только чудо или пенальти», — приводит слова Кузнецова «СЭ».

    В следующем матче «Динамо» сыграет 25-го ноября с ЦСКА в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги.

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