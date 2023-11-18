Кузнецов: Физически мы не просели, выглядели нормально

Главный тренер медиафутбольного клубапрокомментировал товарищеский матч с(1:2).

«Когда ты играешь, это счастье. Физически мы не просели, выглядели нормально, но подготовка длиной в неделю, хоть и в Турции — это мало. Не остался на пенальти, потому что ребята заслужили, пусть они бьют, я свое отбил уже.

Смолов? Поздравил Федьку с рождением ребенка, это событие в жизни, пожелал ему всего хорошего. Что касается Лички, он молодец, огромное спасибо организаторам, что нам тоже дали поиграть. Думаю, он тоже удовольствие получил. Но я даже не надеялся, что гол забью, это было бы только чудо или пенальти», — приводит слова Кузнецова «СЭ».

В следующем матче «Динамо» сыграет 25-го ноября с ЦСКА в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги.