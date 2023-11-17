Зиньковский рассказал о том, что в 12 лет не прошел просмотр в «Спартаке» и ЦСКА

Полузащитники сборной Россиирассказал о том, что его не приняли в академии «красно-белых» ив 12-летнем возрасте.

«Я сначала уехал в "Краснодар", на просмотр на пару недель. Мне сказали: "Приезжай через неделю на финальный просмотр". Мы с папой подумали, что раз пока время есть, поедем в Москву. Был ЦСКА, потом "Спартак" и "Чертаново".

Приехали в ЦСКА, потренировались полторы-две недели, сказали, что я такой же, как их ребята, смысла менять им нет. В "Спартаке" зашли в какой-то кабинет, на нас мужик глянул и сказал: "Ниже 1,7 метра не рассматриваем". А мне было 12 лет.

Мы развернулись и ушли. Такой просмотр в "Спартаке" был», — сказал Антон Зиньковский в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Зиньковский провел 14 матчей за «Спартак» в РПЛ и забил один гол.