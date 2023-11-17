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    Зиньковский рассказал о том, что в 12 лет не прошел просмотр в «Спартаке» и ЦСКА

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    Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский рассказал о том, что его не приняли в академии «красно-белых» и ЦСКА в 12-летнем возрасте.

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    «Я сначала уехал в "Краснодар", на просмотр на пару недель. Мне сказали: "Приезжай через неделю на финальный просмотр". Мы с папой подумали, что раз пока время есть, поедем в Москву. Был ЦСКА, потом "Спартак" и "Чертаново".

    Приехали в ЦСКА, потренировались полторы-две недели, сказали, что я такой же, как их ребята, смысла менять им нет. В "Спартаке" зашли в какой-то кабинет, на нас мужик глянул и сказал: "Ниже 1,7 метра не рассматриваем". А мне было 12 лет.

    Мы развернулись и ушли. Такой просмотр в "Спартаке" был», — сказал Антон Зиньковский в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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    • В нынешнем сезоне Зиньковский провел 14 матчей за «Спартак» в РПЛ и забил один гол.

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