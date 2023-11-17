Бывший тренер академии «Краснодара»: Сперцян готов попробовать себя в Европе

Бывший тренер академиисчитает, что атакующий полузащитник «быков»заслужил попробовать себя в одном из европейских чемпионатов.

«Не владею информацией о возможном переходе Эдуарда Сперцяна в Европу. Никогда у него не спрашиваю. Если что-то произойдёт, он сам со мной поделится. Для меня лучше преждевременно ни о чём не спрашивать, чтобы не спугнуть.

Думаю, Сперцян заслужил попробовать себя в Европе. Всегда интересно проверить свои силы в каком-либо европейском топ-чемпионате. В первую очередь доказать не кому-то, а себе, что ты состоялся как футболист. По мне, Эдуард готов», — цитирует Давидяна «Чемпионат».