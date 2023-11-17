ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Football Manager 2024Обзор Football Manager 2024: лучше и быть не может?
  • 08:09
    • Уругвай обыграл Аргентину, Бразилия проиграла Колумбии в отборе ЧМ-2026
  • 11:39
    • Мальдини может получить должность в «МЮ»
  • 10:07
    • РФС назвал арбитров на матч Россия — Куба
  • 08:56
    • СМИ: Анчелотти покинет «Реал» по окончании сезона
    Все новости спорта

    Силкин о матче «Динамо» — 2DROTS: Тренировка для «бело-голубых»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Товарищеские матчи
    Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем товарищеском матче с 2DROTS.

    Сергей Силкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Силкин

    «Матч с 2DROTS для "Динамо" — тренировка. Наверное, на этот день приходятся большие нагрузки, а лучше сыграть, чем просто тренироваться. Это тренировочный процесс, плюс в том, что вся команда в сборе и не надо экспериментировать.

    Будет ли поражение имиджевым ударом для "Динамо"? Ну это ведь игра несерьезная. Для той команды, конечно, это другая мотивация — играют с командой Премьер-лиги. 2DROTS будут стараться на всю катушку.

    Тут дело тренерского штаба настроить игроков, чтобы был толк от этого матча. Если его не будет, то это провальный день в плане подготовки, а он один из основных — все должны выложиться.

    Предлагали матч с "Крыльями Советов"? Для того, чтобы сказать, что лучше, надо быть внутри команды и знать положение дел. Со стороны очень. Трудно говорить. Может, тренер просто не хотел негатива — "Крылья" очень неплохо играют. Всё зависит от руководства», — сказал Силкин Чемпионату.

  • РПЛ. Как лидеры чемпионата разошлись миром
  • Итоги 15-го тура чемпионата России по футболу
  • 14/11/2023

    • Напомним, что «Динамо» сыграет с 2DROTS 18-го ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Динамо» Марцел Личка примет участие в товарищеской встрече в качестве футболиста.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Казахстан продолжит борьбу за выход на Евро-2024
  • Казахстан — Сан-Марино. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Северная Македония снова шокирует Италию?
  • Италия — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 2.67
    •
  • Зверев спокойно обыграет Рублева?
  • Рублев — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 17 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Казахстан — Сан-Марино
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Англия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Польша — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Латвия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Франция — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Армения — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры