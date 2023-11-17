Силкин о матче «Динамо» — 2DROTS: Тренировка для «бело-голубых»

Экс-тренервысказался о предстоящем товарищеском матче с

«Матч с 2DROTS для "Динамо" — тренировка. Наверное, на этот день приходятся большие нагрузки, а лучше сыграть, чем просто тренироваться. Это тренировочный процесс, плюс в том, что вся команда в сборе и не надо экспериментировать.

Будет ли поражение имиджевым ударом для "Динамо"? Ну это ведь игра несерьезная. Для той команды, конечно, это другая мотивация — играют с командой Премьер-лиги. 2DROTS будут стараться на всю катушку.

Тут дело тренерского штаба настроить игроков, чтобы был толк от этого матча. Если его не будет, то это провальный день в плане подготовки, а он один из основных — все должны выложиться.

Предлагали матч с "Крыльями Советов"? Для того, чтобы сказать, что лучше, надо быть внутри команды и знать положение дел. Со стороны очень. Трудно говорить. Может, тренер просто не хотел негатива — "Крылья" очень неплохо играют. Всё зависит от руководства», — сказал Силкин Чемпионату.

Напомним, что «Динамо» сыграет с 2DROTS 18-го ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Динамо» Марцел Личка примет участие в товарищеской встрече в качестве футболиста.